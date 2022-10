Walvisspotter hengelt inktvis van ruim 200 kilo op nabij Tenerife

De reusachtige pijlstaatinktvis, een Architeuthis dux van drie meter lang en meer dan 200 kilo, was nauwelijks beschadigd, meldt website Cryptocoologos. Een reuzeninktvis als deze leeft normaal op de bodem van de oceaan. Wanneer ze sterven, komen ze bovendrijven. Dat zo’n groot dier in zo’n goede staat aan de oppervlakte verschijnt, is echter uitzonderlijk.



,,Ik zag dat hij beide ogen nog had”, zegt Teo Lucas, die het dier zag drijven toen hij walvissen aan het spotten was. ,,Dat is normaliter het eerste wat wordt weggevreten.” Alleen helemaal bovenaan de kop was al een klein stukje weggebeten. Wie bij het zien van het gevaarte trek in calamares krijgt, komt bedrogen uit. Dit type inktvis is volgens El Commercio niet geschikt voor menselijke consumptie. Dat komt door het hoge ammoniakgehalte van het dier.