Van mos op de binnenmuur tot fatbike: vier opvallende voorjaarstrends

Efteling-tentoon­stel­ling in Den Bosch is ‘nog leuker dan gedacht’: ‘Er komen zoveel herinnerin­gen naar boven’

DEN BOSCH - Volop jeugdsentiment en nostalgie bij de bezoekers die als eersten naar binnen gingen bij nieuwe Efteling-expo in het Noordbrabants Museum. ,,De Efteling is met ons meegegroeid, het is fantastisch om dat hier te zien”, zeggen Nico (73) en Henny (67).