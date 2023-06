Roelie zag hoe Jake (14) gepest werd: ‘Ik dacht gelijk: die jongen moet geholpen worden’

Weldoener betaalt energiere­ke­ning van 17.000 euro na noodkreet van jong Vlaams gezin: ‘We zijn in ons hart geraakt’

Een anonieme weldoener heeft enkele uren na de noodkreet van een jong Vlaams gezin dat een energiefactuur van 17.000 euro in de bus had gekregen de volledige som betaald. ‘We zijn in ons hart geraakt’, zijn Yannick (28) en Tatiana (33) dankbaar en ontroerd.