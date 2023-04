Politie van Californië rekruteert konijn: Percy neemt stress van collega’s weg

Sofie (10) is zo gek van AH-ham­ster dat ze supermarkt brief schreef: ‘Waarom heeft ‘ie geen naam?’

Sofie (10) is idolaat van de hamster van Albert Heijn. Het beestje zonder naam fascineert haar. Alleen, waarom is de hamster eigenlijk naamloos? Het meisje klom in de pen en stuurde de supermarktketen een brief met de vraag een wedstrijd uit te schrijven. Haar suggestie? ‘Hennie Hammie de hamster’. ,,Want Hennie klinkt als een meisjenaam en Hammie als die van een jongen.”