Oudste gorilla ter wereld getrakteerd op groente- en fruitmand voor 66ste verjaardag

De oudste westelijke laaglandgorilla in gevangenschap is sinds vandaag weer een jaartje ouder. Om dat te vieren, kreeg Fatou van haar verzorger in de dierentuin van Berlijn een eetbaar boeketje en een mand vol groente en fruit.

De cadeautjes met veel bessen - haar lievelingseten - waren allemaal gemakkelijk te kauwen omdat het gorillavrouwtje geen tanden meer heeft. Volgens haar vaste verzorger is Fatou zeer oud. ,,In de natuur worden gorilla’s zo’n 45 tot 50 jaar. In dierentuinen aanzienlijk ouder maar 66 jaar is echt heel bijzonder’’, zei Ruben Gralki tegen Duitse media.

Hij verzorgt Fatou al 25 jaar. Het geheim achter haar hoge leeftijd? ,,Vooral groente. Dat laatste at ze vroeger rauw maar sinds een jaar of tien moeten we het eerst koken’’, vervolgde de verzorger. Hij is tevens de buurman van de jarige Jet want woont sinds 2011 in een dienstwoning van de Zoo Berlin. Vanuit zijn appartement boven het mensapenhuis kost het hem slechts vijf minuten om op zijn werk te komen.

Fatou verblijft sinds 1959 in de dierentuin. Ze was toen naar schatting twee jaar oud. Een Franse matroos zou haar vanuit Afrika hebben meegenomen en in de haven van Marseille hebben afgegeven in een bar om zijn openstaande rekening te betalen. De waardin nam contact op met de Zoo Berlin die toen al bekend was door het houden van apen. De dierentuin was bereid het gorillavrouwtje op te nemen, waarna de Française met haar in de cabine naar Berlijn vloog.

In 1974 kreeg Fatou haar eerste en enige nakomeling Dufte, een vrouwtje dat in 2001 overleed. Sinds 2009 leeft de gorillamoeder vanwege haar leeftijd gescheiden van de rest van de groep.

Het Guinness World Book of Records benoemde Fatou in 2019 tot de oudste nog levende gorilla in gevangenschap ter wereld. Daarvoor hield Trudy, een gorilla uit 1956, de titel, maar op 24 juli 2019 blies zij op 63-jarige leeftijd haar laatste adem uit in de dierentuin in Little Rock, Arkansas in de VS.