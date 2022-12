Manuela Ketelaars maakt de wereld voor katten een beetje beter en daarbij gaat niets te ver

Ed en Anneke ‘wonen’ in reusachtig kerstdorp: ‘Popcornfa­briek­je en bierbrouwe­rij kan er nog wel bij!’

Zo’n reusachtig groot en sprookjesachtig kerstdorp in een huiskamer als dat van Ed Colijn (61) en Anneke Boot (60) in Tuk vind je vast nergens anders in Overijssel of zelfs in heel Nederland. Het is er een ware kakofonie van geluid en licht.

16 december