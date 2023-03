Kikker is nog altijd reuze populair: ‘Geeft kinderen rust, veiligheid en duidelijkheid’

2023 Nijn­tje-gek­te in China in ‘jaar van het konijn’: Mulberry-tas meer dan 1500 euro

Dat het beroemdste konijn van Nederland befaamd is tot ver buiten de landsgrenzen, mag bekend zijn. Maar in China staat Nijntje dit jaar extra in de schijnwerpers: volgens de Chinese jaartelling is 2023 het jaar van het konijn. Plotseling verschijnt Nijntje overal.