Het geheim van de bollenlasagne: adviezen van Keukenhof-tuinman Michael van der Voet

Hylke helpt babyhaas­jes: ‘Nooit knuffelen, al zijn ze nog zó schattig’

‘Help ons babyhaasjes te redden’, zo luidt de oproep van Het Hazenteam. Vrijwilligers die er alles voor over hebben om jonge hazen, die alleen in de natuur niet overleven, groot te brengen. En voor die zware taak is geld nodig.