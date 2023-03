Eerste kievitsei van 2023 gevonden door Klaas: 'Ik word van alle kanten gefeliciteerd’

In het Overijsselse Hasselt is het eerste kievitsei van 2023 gevonden. Klaas Binnendijk zag het ei zaterdagochtend liggen in de sneeuw en maakte meteen melding bij Landschappen NL.

Kievitseieren, hij heeft ze wel vaker gevonden. Maar de vondst van zaterdagochtend in Hasselt was voor Klaas Binnendijk toch echt een jubelmoment. Wellicht het eerst gevonden kievitsei en ook nog eens in de sneeuw. Dat maakte het zoeken wel een stuk lastiger. Toch wist Binnendijk waar hij zo’n beetje moest zijn.

,,Ik ben vrijwilliger bij Vrijwilligersgroep Staphorsterveld die zich onder meer bezig houdt met de weidevogelbescherming. Vogels zijn echt een liefhebberij van mij geworden sinds ik drie jaar met pensioen ben. Deze kieviten heb ik al een paar weken van afstand bekeken. Met mijn verrekijker kon ik goed zien waar ze op het land bezig waren.’’

Verrassing in de sneeuw

Vanochtend ging Binnendijk het besneeuwde weiland op. Het weer was goed, de zon deed haar best om de ijskoude deken te laten smelten en stukken gras en aarde waren hier en daar al zichtbaar.

,,Ik liep naar de plek waarvan ik vermoedde dat daar nog wel eens het nest kon zijn’’, vertelt Binnendijk verder. ,,En ja! Daar lag het. Een bruin ei. Je kon de afdruk van de kievit nog zien in de sneeuwlaag. Het was gewoon in de sneeuw gelegd.’’

Binnendijk nam contact op met de weidevogelbeheerder van Staphorsterveld die meteen het meldpunt belde. Dat was rond 10.45 uur. ,,Dan komt iemand beoordelen of het een vers kievitsei is. Dat is vanmiddag gebeurd.’’

Volledig scherm Klaas Binnendijk (rechts op de foto) ontvangt een oorkonde voor het eerst gevonden kievitsei in Overijssel. © Eigen foto Klaas Binnedijk

Oorkonde als dank

De uitslag van de testen wees op een vers ei. En daarmee was duidelijk dat het eerste gevonden kievitsei van Overijssel en de rest van Nederland door Binnendijk was ontdekt. De vogelliefhebber kreeg er een oorkonde voor. ,,Ik word van alle kanten gefeliciteerd. Bijzonder dat ik de eerste vond. Echt heel mooi.’’

Dat rond deze tijd van het jaar een kievitseieren worden gelegd, is volgens Binnendijk niet heel bijzonder. Vorig jaar was dat op 9 maart, het jaar ervoor op 11 maart.