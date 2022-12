Een brugpieper van 91: Egilia voor het eerst in haar leven naar school

met video Máxima opent expositie over een van haar hobby's: ‘Het heeft vele kanten en geeft voldoening’

Het was haar idee, ze borduurde zelf fanatiek mee en uiteindelijk draait het om gordijnen die in het paleis waar zij met haar gezin woont opgehangen worden. Koningin Máxima had alle reden om zenuwachtig te zijn voor de opening van een expositie over koninklijk borduren in Tilburg. En dat was ze dus ook.

