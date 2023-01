Door storm Eunice konden Bob en Lilian niet trouwen, maar alles kwam goed: ‘Kind krijgen is mooiste wat er is’

Organisa­tie verwacht dat technofes­ti­val Free Your Mind uitver­koopt

BOSSCHENHOOFD - In een maand tijd is de helft van de 25.000 kaartjes verkocht voor het grootschalige house- en technofestival Free Your Mind op 27 april in Bosschenhoofd. De organisatie twijfelt er niet aan dat het evenement uitverkoopt.

11 januari