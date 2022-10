Dit zijn de grappigste dierenfoto’s van dit jaar: ‘Lucky shot’

Eijkemans wilde een foto van een Picasso triggerfish maken en zag pas achteraf dat hij precies op het moment dat de vis braakte op de ontspanner had gedrukt. ,,Het was een ‘lucky shot’. Een halve seconde later en het moment zou alweer voorbij zijn geweest", aldus de fotograaf, die al twintig jaar zijn hobby onderwaterfotografie uitoefent. ,,Ik ben veel onderwater dus de kans is wel groter dat je dan een bijzonder situatie tegenkomt.”



De Nederlander ligt vaak in het water, zowel in Nederland als daarbuiten, in bijvoorbeeld Malta of Egypte. ,,Waar anderen twee uurtjes gaan wandelen, is voor mij een duik met een camera een zen-momentje: even alleen samen zijn met de vissen.”



Hij had niet gedacht genomineerd te worden. ,,De Comedy Wildlife Awards is een wedstrijd met veel inzendingen en elk jaar wordt er een groot aantal erg grappige foto’s ingestuurd. Tegelijkertijd, vergeleken met het aantal bovenwaterfotografen zijn er niet veel onderwaterfotografen, dus een grappige onderwaterfoto valt al vrij snel op. Daarnaast: ook een foto van een brakende vis komt niet zo heel veel voor. Althans, als je op Google gaat zoeken dan kom je vrij weinig tegen, dus ik kan me voorstellen dat op die manier mijn foto ook de aandacht van de jury heeft getrokken.”