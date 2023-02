Denk aan Elkaar: wij brengen grote en kleine lichtpuntjes het hele jaar door

Juist in deze tijd is de behoefte aan hartverwarmend nieuws groter dan ooit. Met Denk aan Elkaar slaan we de handen ineen door mensen te stimuleren om aan de medemens te denken. In de vorm van een grote of kleine acties op diverse momenten het hele jaar door.

Onze titels brengen onder meer nieuws, achtergronden, interviews en reportages. Maar onze titels (het AD, PZC, BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, De Stentor, Tubantia, indebuurt en Qmusic) zijn meer dan alleen zendend. Er is genoeg leed op de wereld en dat delen wij met jou, maar er is ook genoeg moois. We vroegen jullie om bijzondere verhalen en brachten mensen samen. Alles is te lezen in ons dossier Denk aan Elkaar.

Week tegen Eenzaamheid en kerstengelen

We zijn vorig jaar begonnen met deze actie tijdens de Week tegen Eenzaamheid. We hebben journalistiek aandacht besteed aan het thema eenzaamheid en lezers de mogelijkheid gegeven om via ons een kaartje te sturen aan mensen die kampen met eenzaamheid. Bekijk de verhalen in het uitklapmenu hieronder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de kerstperiode zijn onze verslaggevers vervolgens op pad gegaan met kerstengelen, aangeboden aan hen die juist tijdens de feestdagen wel een extra steuntje in de rug konden gebruiken of juist de waardering mochten voelen voor wat zij voor een ander hebben betekend. Bekijk de verhalen in het uitklapmenu hieronder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Denk aan Elkaar gaat ook dit jaar door. Op verschillende momenten in het jaar zullen wij als titels een thema omarmen en daar naast journalistieke aandacht ook een platform bieden voor verbinding.

Stuur een compliment op Nationale Complimentendag

We beginnen in 2023 tijdens nationale complimentendag. De waarde van een compliment is zoveel groter dan we ons wellicht beseffen. Een klein complimentje kan iemands dag al helemaal maken. Op woensdag 1 maart staan wij hier als titels extra bij stil en is het ook nog eens mogelijk om via ons een complimentje te versturen. Waarmee we ervoor zorgen dat de dag van velen net iets mooier wordt.

Met Denk aan Elkaar hopen wij als mediatitels de wereld net iets mooier te mogen maken. Denk aan Elkaar, ook in 2023!

Volledig scherm © DPG Media