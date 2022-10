Brabanders kunnen dankzij stortvloed aan donaties door met uitdelen van friet in Oekraïne

Tingdong! Moyra verrast door gevleugel­de bezoeker die aanbelt

Moyra uit Nunspeet had wel een erg enthousiaste gast aan de deur. De noeste timmeraar had het op haar voordeurbel voorzien. Moyra was niet thuis, maar kreeg een melding in haar app toen er werd gebeld. Deze gevederde vriend had ze in elk geval niet verwacht.