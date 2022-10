'grootste van NL'212 jaar na het eerste feest in Beieren, deed Geerdijk het Oktoberfest afgelopen weekeinde nog eens dunnetjes over. Een spetterend en vooral probleemloos verlopen feest voor bijna 6000 bezoekers. Die samen 18.600 liter bier opdronken.

De duizenden feestgangers in lederhosen en dirndles zullen het niet meer scherp op het netvlies hebben, maar het Oktoberfest is 100 procent Beiers. De traditie begon in 1810 toen Lodewijk trouwde met zijn verloofde Theresia van Saksen-Hildburghausen. Er werd dagenlang gevierd en ontstellend veel bier gedronken.

Dat sloeg zo aan dat inmiddels over de hele wereld Oktoberfesten worden gevierd. De grootste versie in Nederland is in Geerdijk. Dat verklaren althans de organisatoren. Waartoe Patrick Fokke ook behoort. Hij had zondagmiddag niet heel veel stem meer over, maar stuiterde nog van enthousiasme over het Geerdijkse feestgedruis. „We hebben 5872 bezoekers gehad. Daarmee waren we uitverkocht dus, want we hadden totaal zesduizend kaarten. Ze komen overal vandaan. Een bus uit Vasse, bussen uit Staphorst, uit Kampen, ik kan het amper bevatten.”

Volledig scherm Proost. Op het Oktoberfest in Geerdijk werd heel wat gerstenat weggedronken. © Emiel Muijderman

Gerstenat

Ze kwamen voor het gerstenat uit Enschede, maar zeker ook voor de sfeer in de gigantische feesttent. Met optredens van De Helderse Klepperbloazers, Hoempa en de tribute aan Helene Fischer (Natasja Poels). De Duitse Fischer is in Duitsland zo populair, dat het voor de Geerdijkers financieel onhaalbaar bleek haar te boeken voor een optreden. Dat mocht de pret niet drukken. De tent in Geerdijk stond zaterdagavond strak van feestplezier. Uiteindelijk ging om 01.00 uur het licht uit. De tributeband van Abba was er helaas in het middagprogramma niet bij. Een van de artiesten was de stem kwijt en het kwartet zegde af.

Volledig scherm Lederhosen en blokjesshirt, de dresscode voor het Oktoberfest. © Emiel Muijderman

Ook zondag liep het feest nog door. Op een groot scherm in de tent werd naar de Formule 1 wedstrijd gekeken. In de namiddag waren er optredens van Almelo’s local hero Johnny Bolk en de gewezen vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard, nog altijd met de vlam in de pijp natuurlijk. Ook Tineke Willems was op het podium te zien.

Volledig scherm Het bleef grotendeels droog tijdens het Geerdijkse feest. Ideaal weer voor selfies en poseren voor de fotograaf. © Emiel Muijderman

Om 20.00 uur ging de biertap dicht. Gisteren alles opruimen, de lederhosen in het vet, de dirdles strijken en dan begint het sparen voor volgend jaar. Want Geerdijk krijgt hier voorlopig geen genoeg van.

