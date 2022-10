Een geldbedrag van 500 euro voor vijftig inwoners van Steenwijk of zelf kans maken op 5 miljoen euro? Berend Jonkers (74) uit Steenwijk hoeft er niet lang over na te denken als hij deze keuze krijgt in het tv-programma Miljoenenjacht. Veel inwoners van Steenwijk besluit hij blij te maken. ,,Ik ben heel blij met wat ik gedaan heb.”

,,Ik kies voor Steenwijk”, zegt Jonkers twee keer resoluut als presentatrice Linda de Mol uitlegt waar hij uit kan kiezen in de zondag op SBS6 uitgezonden aflevering van Miljoenenjacht. Even daarvoor heeft hij van alle studio-bezoekers de vijfde en laatste schattingsvraag goed beantwoord en dus heeft de deelnemer van de Nationale Postcode Loterij de keuze uit de overgebleven prijs van 500 euro voor hemzelf en al zijn plaatsgenoten in zijn vak of plek in een quiz met vijf overgebleven kandidaten.

Volledig scherm Berend Jonkers uit Steenwijk met de cheque van 500 euro, die hij ook 49 andere plaatsgenoten bezorgde in het programma Miljoenenjacht. © Wilbert Bijzitter

Op schouders

Bij Miljoenenjacht komt van de vijf overgebleven kandidaten altijd één persoon in de finale, waar deze bij het zogenoemde kofferspel kans maakt op 5 miljoen euro. De eerste afvaller van de quiz krijgt een bedrag van 1000 euro, een bedrag dat dus al hoger is dan de 500 euro die Jonkers krijgt als hij alle mensen in zijn vak blij maakt. Jonkers twijfelt echter niet en ‘kiest voor Steenwijk’. ,,Dit vind ik bijzonder. Ik denk dat Berend op de schouders de studio uit gedragen wordt”, zegt een verbaasde Linda de Mol.

Poll 500 euro voor het hele vak of kans op 5 miljoen euro: wat zou jij doen? Natuurlijk ga ik voor die miljoenen

Inwoners van mijn woonplaats maak ik blij

Ik twijfel over wat ik doe 500 euro voor het hele vak of kans op 5 miljoen euro: wat zou jij doen? Natuurlijk ga ik voor die miljoenen (67%)

Inwoners van mijn woonplaats maak ik blij (18%)

Ik twijfel over wat ik doe (15%)

Op sociale media komen tijdens de uitzending ook veel verraste reacties te staan: waarom besluit Jonkers om niet voor het hogere bedrag te gaan? ,,Voor de opnames, die woensdag in een studio in Amsterdam waren, was een proefquiz”, blikt Jonkers terug. ,,Ik wist veel antwoorden, maar vaak niet snel. Als ik de keuze maakte om te gaan spelen, moest ik plaatsnemen achter de vijfde en laatste desk en ik denk niet dat ik anderen voorbij gekomen was door snel veel goede antwoorden te geven.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jonkers vermoedt dat hij dan afscheid had genomen met het laagste te winnen bedrag van 1000 euro. ,,Ik heb met 500 euro voor vijftig mensen eigenlijk 25.000 euro voor Steenwijk gewonnen. Dat is in totaal veel meer dan als ik voor mijzelf had gekozen. Ik kreeg na mijn keuze allemaal schouderklopjes en dat was erg leuk. Ik kende overigens niemand die in het vak zat omdat ik uit een vrij groot gebied met dezelfde postcode kom.”

Quote Maandag werd ik in de supermarkt veel door Steenwij­kers aangespro­ken en kreeg ik alleen maar positieve reacties. Berend Jonkers, Deelnemer Miljoenenjacht

Rekening houden

Had hij dan echt niet die unieke kans voor 5 miljoen euro willen pakken? Daags na de uitzending zegt Jonkers nog altijd geen spijt te hebben van zijn beslissing. ,,De uitzending heb ik zondag bekeken met mijn dochter, die niet bij de opnames was, en zij was heel trots. Maandag werd ik in de supermarkt veel door Steenwijkers aangesproken en kreeg ik alleen maar positieve reacties. Niemand zei dat ik voor mijzelf had moeten kiezen. Ik denk dat het goed is om in je leven met anderen rekening te houden.”

Volledig scherm Vreugde bij deelnemers uit Steenwijk nadat Berend Jonkers besloot om iedereen in zijn vak blij te maken met 500 euro. © Nationale Postcode Loterij

De laatste twintig jaar van zijn werkzame leven werkte Jonkers (74) in een timmerfabriek als trappenmaker. ,,Ik ben al jaren met met pensioen, ben gelukkig en woon in een mooi appartementencomplex in Steenwijk. Van de 500 euro die ik heb gewonnen, gaat waarschijnlijk nog 29 procent kansspelbelasting af. Het geld heeft geen specifieke bestemming. Ik ga denk ik een keer uit eten met mijn vrouw en kinderen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.