Win als eerste twee tickets voor Lana Del Rey in de Ziggo Dome

COLUMN Topsport in de achtertuin

Een aangenaam zonnetje en geen grote koers, marathon of voetbaltopper op de televisie. Ideaal om op zaterdagmiddag de tuin weer eens in te duiken. Terwijl Remco Evenepoel en Demi Vollering zich in alle rust oplaadden voor Luik-Bastenaken-Luik, Sifan Hassan in Londen gespannen haar marathondebuut afwachtte en PSV-spits Luuk de Jong dagdroomde van de openingstreffer in de losers-finale tegen Ajax, trok ik voor het eerst dit jaar een korte broek aan.