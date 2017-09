Twee heteromeiden die elkaar zoenen op een tijdschriftcover, mag dat?

‘De Pin Up Club bracht bevrijding’

28 juli PATATGENERATIE - Het soft erotische programma De Pin Up Club maakte eind jaren 80 de tongen los bij de Nederlandse televisiekijker. Bedenker en maker Jef Rademakers is anno 2017 nog altijd verwonderd over wat hij noemt ‘de preutsheid en hypocrisie’ rondom het programma waar zogezegd niemand naar keek, maar wat iedereen gezien had.