Maak kans op twee kaarten voor Ajax - Rangers

COLUMN Zag ik daar een glimlach terwijl misstand X speelt? Kop eraf!

Toen de Limburgse zender L1 deze week iets twitterde over carnaval in combinatie met Oekraïne, was de wereld even te klein. ‘Oorlog Oekraïne heeft nog geen carnavalsgevolgen’ luidde het berichtje. Beetje suf inderdaad, maar om er nu miljoenmiljard keer ‘schande’ over te roepen... Toch gebeurde dat.

26 februari