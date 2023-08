Maak kans op kaarten voor Snoop Dogg in Rotterdam Ahoy

Toen Johnny geen Johnny meer wilde zijn, wist je al genoeg

Lang geleden, ergens in de vorige eeuw stond er in grote letter boven een artikel in een Brabantse krant dat Rintje Ritsma een Rint was geworden. Om maar aan te geven dat het aanstormende uit Lemmer een volwassen schaatstopper was geworden. In Friesland zullen ze er om hebben gelachen. Terecht. Gelukkig werd niet veel later met de eretitel ‘De Beer van Lemmer’ op een betere manier te kennen gegeven dat er niet langer te spotten viel met onze Rint.