Wervelend Italië imponeert en sloopt pover Turkije in openingsduel EK

Met het optreden van legendes Andrea Bocelli, onze eigen dj Martin Garrix en U2 was tijdens de spectaculaire openingsceremonie weinig mis. Maar een Italiaans koor van gladiatoren gaf, uitgerekend in de stad waar de grootste theatervoorstellingen ooit plaatshadden, een paar minuten voor negen al brullend tijdens het volkslied eindelijk het echte startschot voor het EK 2020.

Met een jaar vertraging, veroorzaakt door het vermaledijde coronavirus, trekken 24 nationale selecties in strikte voetbalbubbels alsnog kriskras door Europa. Het EK doet na het eentonige openingsduel in Italië, met nog vijftig voetbalgevechten voor de boeg nog tien landen aan. De grootste voetbalnaties slingeren door Rome, Baku, Boedapest (daar zijn 60.000 toeschouwers welkom), Amsterdam (het groepsdecor van Oranje) en Londen als eindstation. Daar, op Wembley, strijden de twee sterkste ploegen over een maand om de felbegeerde titel.

Volledig scherm Donnarumma. © AP Als het aan Italië ligt, eindigt de drie jaar geleden - na een schokkende afwezigheid op het WK in Rusland - ingezette wederopstanding daar op het heilige gras met Europees goud. Onder Roberto Mancini is de natie weer van de Squadra gaan houden. ‘We zijn allemaal blauw’ en ‘de liefde voor Italië is nooit ver geweest’ openden de grote sportkranten vrijdagmorgen. Italië heeft de nationale ploeg weer omarmd. Wat wil je ook, na een indrukwekkende serie van 27 ongeslagen wedstrijden.

Bij de aftrap van het EK kwam daar een 28ste bij. Belangrijker nog: Italië maakte tegen het taaie en verjongde Turkije, dat in eigen land mede door een sterke kwalificatiecyclus de hoop flink opvijzelde, de status van outsider meteen heel aardig waar. Tussen de twee landen die Oranje recent nog op verschillende manieren pijnigden, was het eenrichtingsverkeer. Italië domineerde, dicteerde en toonde de wereld meteen niet langer de berekenende ploeg van weleer te zijn.

Volledig scherm Ciro Immobile. © EPA Met begaafde en dynamische spelers (op Jorginho (Chelsea) na allemaal actief in de Serie A) werd de ploeg van trainer Senol Günes en de lepe spits Burak Yilmaz vrij simpel afgeschud. Voor rust schoot Lorenzo Insigne voorlangs, hield Ugurcan Cakir de koppende routinier Giorgio Chiellini van scoren af en waren de Italiaanse protesten niet onlogisch toen Danny Makkelie geen penalty gaf na een handsbal. De Nederlandse arbiter daarom op gemengde gevoelens terugkijken op zijn EK-debuut.

Een andere primeur was voor Merih Demiral. De verdediger van Juventus tekende voor de openingsgoal van het EK, door de bal na een lage voorzet ongelukkig in het eigen doel te werken. Ciro Immobile tekende van dichtbij voor de beslissende 2-0, door van dichtbij raak te schieten en daarmee ook de titelkansen van Italianen een extra boost te geven. Als de Squadra al zorgen had, dan zaten die in de spitspositie, aangezien de goalgetter van Lazio een povere tweede seizoenshelft achter de rug heeft en voor zijn land maar niet op schot raakte.

Turkije probeerde het vervolgens nog wel, maar stichtte amper gevaar. Italië bleef, leunend op het ijzersterke en ervaren verdedigingsduo Chiellini moeiteloos op de been. Sterker nog, Insigne pikte zijn doelpunt nog mee door de bal, op voor hem kenmerkende wijze, in de lange hoek te krullen. Zo beleefde Italië, dat Marco Verratti nog moest missen door een blessure, een droomstart in eigen huis. De ruime zege betekent dat de Squadra onmiddellijk met één been in de achtste finale staat van het EK, waar de vier beste nummers drie in de zes poules zich ook kwalificeren.

