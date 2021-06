Sterling bezorgt Engeland op Wembley droomstart tegen Kroatië

Engeland is het EK begonnen met een nipte zege. ‘The Three Lions’ wonnen op Wembley met 1-0 van Kroatië. Raheem Sterling werd in de 57ste minuut de matchwinner voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate. Engeland won het EK voetbal nog nooit.

Door Geert Langendorff



Sterling heeft Engeland een droomstart bezorgd in het openingsduel van groep D tegen Kroatië. De vleugelspeler van Manchester City gebruikte zijn snelheid om een geweldige steekpass van Kalvin Phillips over doelman Dominik Livakovic te lepelen (1-0). Zonder goed te spelen voor eigen publiek op Wembley zetten de Three Lions daarmee een grote stap richting kwalificatie voor de knock-outfase van het EK.

Het doelpunt van Sterling haalde het laatste restje schroom van het Engelse elftal af. De Kroaten mochten in 2018 verliezend finalist op het WK in Rusland zijn geweest, sterspeler Luka Modric, bijna 36 jaar, verkeert in de nadagen van zijn loopbaan. De middenvelder van Real Madrid legde het net als veel van zijn ploeggenoten in sprintduels af tegen de Engelsen, conditioneel veel sterker.

Volledig scherm Luka Modric (in het zwart) wordt belaagd door spelers van Engeland. © AP

Na zes minuten leidde zo’n situatie bijna meteen tot de openingstreffer. Phil Foden raakte met een schot de binnenkant van de paal. Voor bondscoach Gareth Southgate was dit geen teken om Engeland vol op de aanval te laten spelen. De achilleshiel van het elftal ligt, mede door een blessure van Harry Maguire, centraal in de verdediging. Southgate koos om deze reden grotendeels voor zekerheid.



Sterling, die het hele seizoen al worstelt met zijn vorm, kreeg zodoende een basisplek toebedeeld. Anders dan de flamboyante Jack Grealish ondersteunt de 26-jarige aanvaller de achterhoede veel beter. Degelijkheid ging voor franje, tot Sterling scoorde in de tweede helft. Southgate bracht met Marcus Rashford en tiener Jude Bellingham twee spelers in die zich louter concentreren op het maken en creëren van doelpunten.

Volledig scherm De Engelse bondscoach Gareth Southgate. © AP

Modric, nog altijd een maestro aan de bal maar niet meer in staat om in zijn eentje een duel te kantelen, zag het moedeloos aan. Hij moet zich laten gelden in de groepswedstrijden tegen Schotland en Tsjechië om een roemloze uitschakeling te voorkomen. Engeland, met de handrem aangetrokken aan het toernooi begonnen, gaf de supporters op Wembley reden om te dromen van een mooie zomer. Winnen zonder groots te spelen, biedt perspectief.



De volgende wedstrijd van Engeland is op vrijdag 18 juni om 21.00 uur tegen Schotland. Op die dag speelt Kroatië om 18.00 uur tegen Tsjechië.

Volledig scherm Jude Bellingham (l) in duel met Luka Modric. © AFP

Volledig scherm De Engelse doelman Jordan Pickford (l) met John Stones. © AP

