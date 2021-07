Spanje speelt penaltytrauma van zich af tegen tien Zwitsers en bereikt halve finale

In een pas op het einde boeiend gevecht deed Spanje wat het al veel eerder had moeten doen. Winnen van Zwitserland. In de strafschoppenserie na de 1-1, waarin de Zwitsers minder scherp waren dan tegen Frankrijk, voegden de Spanjaarden zich voor het eerst sinds het gewonnen EK in 2012 weer bij de favorieten.

Door Edwin Winkels



Spanje staat waar zelfs de aanhang in eigen land de ploeg vooraf aan het EK niet had verwacht, in de halve finale. Dankzij Unai Simon, in de vorige wedstrijd aanvankelijk nog verguisd door zijn blunder op een terugspeelbal. En ondanks twee gemiste strafschoppen in de beslissende serie. Het koste wat moeite, maar de beste ploeg won.

Een onbeminde ploeg ook, met een aantal zelfs voor de Spanjaarden vrij onbekende spelers, vaak reserves bij grote clubs in het buitenland, en zónder ook maar één speler van Real Madrid, wekte niet veel hoge verwachtingen en kon evenmin op een grote sympathie rekenen.

Maar tien doelpunten tegen een zwak Slowakije en een verraderlijk, weerbaar Kroatië, toch de nummer twee van het laatste wereldkampioenschap, wakkerden iets van een EK-koorts aan. En hoewel de ploeg zelf door matig spel en met maar weinig kansen tegen een zwak en onschuldig Zwitserland zijn best deed die koorts weer de kop in te drukken, zal de halve finale op Wembley het land toch voor de selectie doen zwichten.

Volledig scherm © EPA

Rood

Het was echter wel lang wachten. Zelfs tegen tien man, na een rode kaart voor Freuler, wist Spanje de Zwitsers niet op de knieën te krijgen. Het moest komen van de strafschoppenserie, waarin Spanje zelfs twee van de eerste drie miste, maar de tegenstander kon niet de magie heroveren van vijf rake penalty’s die tegen Frankrijk beslissend bleken. Doelman Sommer kon niet de held zijn die hij maandag was. Oyarzábal schoot de winnende binnen, maar doelman Unai Simon, die van het domme eigen doelpunt tegen Kroatië, was nu de held met twee gestopte strafschoppen.

Zwitserland en Spanje slaagden er in een heet Sint-Petersburg vijf kwartier lang niet in hun beider spektakelstukken van maandag te herhalen. De druk was weer een graadje hoger, met de halve finale in het vooruitzicht, en de onbevangenheid van de achtste finales maakte plaats voor voorzichtigheid. En dergelijke zinderende veldslagen van meer dan twee uur die hen langs Frankrijk respectievelijk Kroatië brachten zijn zowel fysiek als emotioneel uitputtend.

Volledig scherm © EPA

Spanje speelde zijn gebruikelijke spel, niet alleen gebaseerd op dat voortdurend rondtikken en passen tijdens minutenlang balbezit, maar ook op het zo snel mogelijk heroveren van de bal nadat die bij een aanval verloren is gegaan. Maar het was allemaal minder fel, minder ambitieus, minder fris dan tegen Kroatië.

De Spanjaarden wisten het voordeel van een vroeg en gelukkig doelpunt niet uit te buiten, toen Jordi Alba na een afgeweerde hoekschop de bal ineens op zijn slof nam. Zakaria, die de geschorste en node gemiste aanvoerder Xhaka verving, veranderde de bal genoeg van richting om doelman Sommer, een van de helden tegen Frankrijk, op het verkeerde been te zetten: 0-1.

Siësta

Spanje vertrouwde daarna op dat balbezit om die toch kleine voorsprong te verdedigen, alsof de ploeg de tegenstander in slaap wilde wiegen, uitnodigen de verlate siësta samen te doen. Met die 0-1 hielden de Zwitsers, die in de eerste helft niet eenmaal tussen de drie palen schoten of kopten, de hoop levend op een terugkeer zoals die tegen Frankrijk.

En dan gebeurt wat er na bijna 70 minuten gebeurde, kort na het eerste tikje van Zwitserland tussen de palen, nog door Simón gered. De slordigheden stapelden zich op bij de Spanjaarden, de Zwitsers bleven wakker, en een domme, ongewilde kluts tussen het centrale duo Laporte en Pau Torres bracht de bal voor de voeten van de kleine aanvoerder Shaqiri, die afgelopen seizoen maar weinig speelde bij Liverpool en slechts een keer scoorde. Maar verleerd is hij het nog niet, en hij bracht zijn land op gelijke hoogte (1-1) en de droom van een herhaling van ‘Frankrijk’ kwam dichterbij.

Tot Freuler een klein kwartier voor tijd de rode kaart zag voor een wat onbeheerste sliding op de benen van Gerard Moreno. Is Spanje doorgaans tegen elf tegenstanders al eigenaar van de bal, tegen tien man komt dat spelletje nog meer tot zijn recht. Maar Zwitserland rekte het duel nog tot de verlenging, toen bij Spanje weer iets van aanvalslust en passie bovendrijven. Doelman Sommer leek opnieuw de held te worden, stond in de weg bij elke kans die Spanje zich creëerde. Maar in de immer ongewisse strafschoppenserie, waarin geen favorieten meer bestaan, was Spanje, dat juist vanaf elf meter de laatste vijf had gemist, nét iets trefzekerder.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.