Spanje meldt zich bij EK-favorieten na magistraal duel met veerkrachtig Kroatië

Na de gouden generatie van tien jaar geleden, die twee EK’s en een WK op rij won, was Spanje er niet meer in geslaagd de kwartfinales van een eindtoernooi te bereiken. In een van beide kanten magistraal duel tegen Kroatië (3-5) melden de Spanjaarden zich nu bij de favorieten van dit EK.

Edwin Winkels



Het voetbal vierde een maandagse hoogmis in Kopenhagen. Vanaf het moment dat Kroatië noodgedwongen uit zijn schulp kroop om een 1-3 achterstand tegen Spanje goed te maken en een onverwachte verlenging te bereiken, volgden de kansen, de technische hoogstandjes en de prachtige passes zich op, verenigd met de wil om te overleven, de trots om niet zomaar, anoniem als tactisch gierige dieven in de nacht van het EK te verdwijnen.

Een suffe, onterechte achterstand van Spanje, door een blunder van doelman Unai Simon, een geduldig gevlochten ommekeer met drie uitstekende treffers; een ultieme herrijzenis in tien slotminuten van de tot dan te conservatieve Kroaten; een wedstrijd die naar veel meer smaakte en de kijkers dus een verlenging schonk, waarin Spanje zijn technische overmacht omzette in twee beslissende doelpunten (3-5) waar een op voetbalgebied halve Kroaat, Dani Olmo, aan de basis stond.

Invaller Olmo brak twee keer door op rechts om eerst Morata, de verguisde spits van Spanje die altijd het vertrouwen van bondscoach Luis Enrique bleef genieten, en kort daarna Oyarzábal in staat te stellen de twee dodelijke treffers te scoren. Olmo speelde sinds zijn negende in de jeugd van Barça, tot hij op zijn zestiende, toen hij zag dat hij er niet zou doorbreken, koos voor een avontuur bij Dinamo Zagreb. In zijn vijf glorieuze jaren daar probeerden de Kroaten hem tevergeefs te verleiden voor hún nationale team te gaan spelen.

Op deze maandag in Kopenhagen hielp hij het vonnis te vellen over zijn Kroatische vrienden, waar Luka Modric, op zijn 35ste, de heropstanding had ingeleid toen alles al verloren leek. Bij 1-3 stond de Real-speler op, kreeg hij het voor elkaar dat Orisc en Pasilic de stand gelijktrokken. Van hém was de gepassioneerde toespraak vóór de verlenging, maar eenmaal op het veld bewees Spanje toch ook via die twee doelpunten dat het toch, over 120 minuten genomen, de beste ploeg was geweest.

Dat was in de eerste helft al het geval, en de verbijstering was groot toen Spanje plots op achterstand stond. Nog niet één keer hadden de Kroaten tussen de drie palen geschoten (iets wat ze tot de 66ste minuut met een slappe schuiver niet zouden doen) toen doelman Simon een verre terugspeelbal van Pedri verkeerd beoordeelde. Vanuit het niets was het 1-0.

Zeven minuten voor rust kwam Spanje terecht gelijk. Een lange aanval leidde tot een snoeihard schot van Gayà dat nog werd afgeweerd, maar uit de rebound schoot Sarabia even hard in. De opluchting was duidelijk bij Spanje, heer en meester weer op het veld, waar de Kroaten in hun schaarse counters Perisic node misten. De aanvaller van Inter werd daags voor het duel positief getest op corona.

In de tweede helft drukte Spanje door, bleef Kroatië aanvankelijk in zijn defensieve schulp, excelleerde het meer in de tientallen vervelende tikjes die het uitdeelde dan in de eigen, goede techniek. Uit een uitmuntende aanval die hij zelf had opgezet kopte rechtsback Azpilicueta, aanvoerder van Champions League-winnaar Chelsea, de bal hard achter doelman Livakovic: 1-2.

De achterstand lokte de Kroaten uiteindelijk naar voren – ze moesten wel. En onder leiding van Modric, tot dan vrij onzichtbaar, bezorgden ze Spanje daarmee tegelijk de nodige zenuwen. Dat leek het duel echter op magistrale wijze te beslissen. Na een blessurebehandeling van Gayà nam Laporte razendsnel de vrije trap aan de linkerkant van de eigen helft. De bal vloog vijftig meter ver naar rechts voorin, waar Ferran Torres stond. Kroatië’s linksback Guardiol liep nog met een bidon water in de hand, moest die snel weggooien, maar kwam te laat om de aanvaller van Manchester City af te stoppen. Die rondde koel af: 1-3.

Het was minuut 77, maar de wedstrijd bleek dus niet af, bracht vanaf dát moment het beste in beide ploegen naar boven, spelers die zich niet veel te snel gewonnen wilden geven, maar bleven gaan voor onmogelijke ballen. Een strijd waarin Spanje het best, en het koelst was. En voor het eerst sinds 2012, toen het uiteindelijk het EK zou winnen, de achste finales overleefde.

