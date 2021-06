Ook daarom is het zo jammer dat Virgil van Dijk ontbreekt bij Oranje

1.

Met het oog op het EK was het een even interessant als opvallend gesprekje, eerder dit seizoen met Roger Schmidt op de Herdgang. Het ging over hoe in topvoetbal tegenwoordig doelpunten vallen en hoe de Duitse coach van PSV daar naar keek. Veel goals uit standaardsituaties. Veel uit snelle omschakelmomenten. Steeds minder treffers uit opbouw van achteruit. ,,We zien dat allemaal gebeuren’', zei Schmidt. En daarom verbaasde hij zich erover hoeveel ‘makkelijke kansen’ op ‘zekere doelpunten’ spelers in Nederland laten liggen als iedereen dit weet.