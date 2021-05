Nieuwe videoserie ‘Als ik bondscoach was’ met Diana Kuip: ‘Wout Weghorst is een populaire naam’

Diana Kuip presenteert vandaag de eerste editie van ‘Als ik bondscoach was’. Deze videoserie zal, tot het begin van het EK, twee keer per week te zien zijn op AD.nl. Diana vertelt ons wat we kunnen verwachten.

Wat is het idee van ‘Als ik bondscoach was’ precies?



Diana: „Ik ga op pad met een heel groot tekenbord en ik duw bekende Nederlanders in de rol van bondscoach. Dit zijn allemaal BN’ers die echt van voetbal houden. Ze mogen hun perfecte opstelling tekenen en ik wil weten wie ze als assistent en aanvoerder zouden kiezen. Daarnaast stel ik vragen over het sociale aspect van het bondscoachschap. Hoe streng ben jij als coach? Zou je bijvoorbeeld de spelersvrouwen toelaten in het hotel?”

Hoe ben je op dit idee gekomen?

„Ik vind het zelf gewoon heel leuk om hierover na te denken. Als ik bijvoorbeeld hoor dat er drie spelers extra naar het EK mogen, word ik helemaal vrolijk. Dan kan ik daar lekker over nadenken. Er zijn zoveel verschillende ideeën over alle bondscoaches die we gehad hebben. Het is het mooiste dat je als voetbalcoach kan bereiken, maar het kan ook het rottigste vak op aarde zijn. We hebben 17 miljoen bondscoaches en je moet wel tegen de druk van al die analisten en de publieke opinie kunnen.”

„Het Nederlands elftal zit zo in het systeem van mensen. Het is iets waar je over kan blijven lullen, omdat er zo veel opties zijn. Kies je voor jong en gretig, of kies je voor ervaring? Ik heb bij de selecties van mijn 11 bondscoaches uitsluitend echte voetballiefhebbers gevraagd, die het ook leuk vinden om daar over na te denken en niet BN’ers omdat ze BN’ers zijn.”

Kan je al wat namen prijsgeven van mensen die je geïnterviewd hebt?

„We beginnen vrijdag met Andy van der Meijde. Dat was meteen een heel leuk gesprek. Hij is natuurlijk een voetballer met een rafelrandje. Daarom vraag ik hoe hij om zou gaan met spelers die zich ook met sex, drugs en Rock & Roll inlaten. Verder hebben we bijvoorbeeld ook Peter R. de Vries en Défano Holwijn. Het is echt een groep van een heel divers pluimage.”

Zijn de BN'ers het een beetje met elkaar eens qua opstellingen?

„Er wordt vooralsnog niet heel veel afgeweken van de selectie van Frank de Boer, maar er zijn wel mensen die van een risicootje houden. Zo komt bijvoorbeeld Brobbey voorbij en is Wout Weghorst een populaire naam. Ik heb zelfs iemand gehoord die Frank Lammers als assistent zou kiezen, omdat hij zo gezellig is.”

„Frenkie de Jong is de enige die echt door iedereen wordt opgesteld, maar grote namen als Memphis en Van Dijk sneuvelen wel eens. Dat is ook het leuke aan dit concept. Mijn regel is dat iedere actieve voetballer gekozen mag worden, dus ook een speler van Go Ahead Eagles. Uiteindelijk is dat ook één van de mooiste dingen aan bondscoach zijn. Je kan letterlijk jongensdromen uit laten komen.”

‘Als ik bondscoach was’ is elke dinsdag en vrijdag te zien op de website van AD Sportwereld. Via 11 afleveringen tellen we af naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op 13 juni tegen Oekraïne.

