Nederland in eventuele kwartfinale tegen winnaar Wales - Denemarken

Zwitserland eindigde zondag als derde in de poule met verder Italië, Wales en Turkije, maar dat deed het wel met vier punten. Vanavond werd duidelijk dat nummers drie Oekraïne (poule C) en Finland (poule B) op drie punten zijn geëindigd, waardoor de Zwitsers al weet dat het bij de vier landen horen die als nummer drie doorgaan naar de knock-outfase van het EK. Ook de landen die nog in actie komen de komende twee avonden, weten dat ze aan vier punten genoeg hebben om door te gaan.

Hieronder staan de achtste finales die vanaf komende zaterdag gespeeld gaan worden. Woensdagavond om 23.00 uur, als ook de laatste pouleduels in groep F gespeeld zijn, zullen alle achtste finales pas bekend zijn.



Dinsdag is de ontknoping in poule D en woensdagavond in poule E (vanaf 18.00 uur) en poule F (vanaf 21.00 uur). Pas dan is duidelijk tegen welk land Oranje het zal gaan opnemen in Boedapest. Als Oranje de achtste finale wint, dan wacht in de kwartfinale een ontmoeting met Wales of Denemarken, zoveel is al wel zeker.