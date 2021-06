Na heldhaftig én troostend optreden is aanvoerder Kjaer held van de avond bij paniek rond Eriksen

Memphis Depay: ‘Klik met Weghorst op het veld en daarbuiten’

10 juni Memphis Depay was op het WK van 2014 nog een ongepolijst talent, inmiddels is hij dé blikvanger van Oranje. Donderdagochtend vertelde hij in Zeist over dat veranderde perspectief. ,,Ik ben gegroeid als speler en als mens.’’