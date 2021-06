Na heldhaftig én troostend optreden is aanvoerder Kjaer held van de avond bij paniek om Eriksen

Kamp Zeist is geen Rio de Janeiro: Oranje moet waken voor eentonig­heid

10 juni Rock-’n-roll zal het niet snel worden in het basiskamp van Oranje in Zeist, dat vrijwel is afgesloten van de buitenwereld. Maar hoe voorkom je dat de verveling toeslaat na zeker vier weken op elkaars lip, met slechts de bomen als decor? ,,We zullen creatief moeten zijn.’’