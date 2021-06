Modric na remise tegen Tsjechië: ‘Slechtste voetbal Kroatië in lange tijd’

Kroatië moet nu winnen in de laatste groepswedstrijd tegen Schotland, dat het vanavond opneemt tegen rivaal Engeland. De Kroaten verloren eerder van Engeland. Tsjechië hoeft zich met 4 punten minder zorgen te maken.

In de 35ste minuut ging verdediger Dejan Lovren in de fout. De voormalige speler van Liverpool raakte in een luchtduel aanvaller Patrik Schick met zijn elleboog vol in het gelaat. Mede door toedoen van de VAR besloot de Spaanse arbiter Carlos Del Cerro Grande een strafschop toe te kennen aan Tsjechië. Nadat hij enigszins was opgelapt, kwam Schick tot scoren: 0-1.

Voor de spits van Leverkusen was het alweer zijn derde EK-treffer. In het eerste duel met Schotland (0-2) was hij twee keer trefzeker.

Kort na de rust kwam Kroatië, dat in het eerste groepsduel verloor van Engeland (0-1), op gelijke hoogte. Ivan Perisic kreeg te veel ruimte om uit te halen en zijn diagonale schot bleek doelman Tomas Vaclik te machtig: 1-1. Beide ploegen gingen daarna op jacht naar de winst. De invallers Nikola Vlasic en Bruno Petkovic kregen nog een schietkans, maar kwamen niet tot scoren.

Aanvoerder Luka Modric van WK-finalist Kroatië spaarde zichzelf en zijn ploeggenoten niet na de vlakke EK-remise tegen Tsjechië (1-1). ,,In de eerste helft hebben we slecht gespeeld, zo slecht hebben we lange tijd niet meer gespeeld”, mopperde de 35-jarige middenvelder van Real Madrid, die in 2018 tot Wereldvoetballer en Europees voetballer van het jaar werd uitgeroepen.

,,,Er zat bij ons voor de rust helemaal geen lijn in, geen organisatie”, vervolgde Modric, die na afloop nog wel als man van de wedstrijd werd gehuldigd. ,,Terwijl we vooraf zo graag wilden winnen. In de tweede helft ging het stukken beter. Na onze gelijkmaker hadden we moeten doordrukken. We waren wel gevaarlijk, maar jammer genoeg viel de tweede goal niet. Daardoor zitten we nu met een bittere nasmaak. We moeten nu winnen van Schotland om door te gaan.”

Ook de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic geeft de moed nog lang niet op. ,,,We hebben nog steeds alles in eigen hand om ons te kwalificeren”, merkte hij op. Kroatië heeft na twee duels nog maar één punt. ,,We zullen tegen Schotland vooral meer energie nodig hebben.”

