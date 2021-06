Modric laat Kroatië met wondergoal ontsnappen: ‘We zijn weer gevaar voor elke tegenstander’

Sterspelers Luka Modric en Ivan Perisic hebben Kroatië in Glasgow naar de achtste finales van het Europees kampioenschap voetbal geleid. De spelers van respectievelijk Real Madrid en Internazionale maakten de twee treffers na rust in de 3-1-overwinning op Schotland, waardoor Kroatië als nummer twee uit groep D verder speelt. Schotland is met 1 punt uitgeschakeld.

In Hampden Park begonnen de Schotten vol ambitie aan het laatste groepsduel, na het zwaarbevochten punt op Wembley tegen Engeland. Alleen Billy Gilmour, die tegen de Engelsen zo sterk speelde, ontbrak. De middenvelder van Chelsea testte afgelopen maandag positief op het coronavirus.



De Kroaten, finalist op het laatste WK, moesten zich na twee teleurstellende duels tegen Engeland en Tsjechië herpakken. Bondscoach Zlatko Dalic probeerde het met Nikola Vlasic en Bruno Petkovic voorin naast Perisic. Vlasic zette de Kroaten ondanks de goede start van de Schotten op 1-0. Hij schoot in de 17e minuut binnen na terugleggen met het hoofd door Perisic.

De Schotten die dit toernooi als enige ploeg nog niet hadden gescoord, moesten nu echt. Na een kans voor John McGinn, was het Callum McGregor die Hampden Park liet juichen. Met een laag schot zorgde hij voor de eerste Schotse treffer op een EK sinds 1996.



In de tweede helft was Kroatië het dichtst bij een doelpunt. Eerst ging Josko Gvardiol alleen op doelman David Marshall af. Een schot kwam er niet, maar wel een botsing met de keeper. Daarna was het aanvoerder Modric die met een knap schot opnieuw voor de voorsprong zorgde. Perisic stelde vervolgens de zege en de volgende ronde veilig met een rake kopbal uit een corner.

Mijlpaal

Modric bereikte in Glasgow een opmerkelijke mijlpaal. De spelmaker van Real Madrid staat nu bekend als de jongste én oudste doelpuntenmaker van Kroatië op een EK. Modric maakte in 2008 zijn eerste EK-doelpunt als talentvolle twintiger (22 jaar en 273 dagen). Zijn fraaie treffer tegen Schotland liet hij noteren als dikke dertiger (35 jaar en 286 dagen). Hij zette daarmee de WK-finalist na ruim een uur op voorsprong waarna Ivan Perisic er met zijn doelpunt nog voor zorgde dat Kroatië als nummer 2 in de poule verder gaat op het EK (3-1).

Ivan Perisic en Luka Modric juichen na de 3-1.

,,We zijn gelukkig nu”, sprak Modric voldaan. ,,We hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld en we zijn geplaatst voor de achtste finales. Maar we waren niet tevreden over onze eerste twee EK-duels”, doelde hij op de wedstrijden tegen Engeland (0-1) en Tsjechië (1-1). ,,We wisten dat het beter moest. Als we zo spelen als in deze wedstrijd dan vormen we voor elke tegenstander een gevaar.”

Modric gaf toe dat zijn ‘historische’ doelpunt veel voor hem betekende. ,,Ik ben blij dat ik de ploeg daarmee kon helpen. Maar belangrijker vind ik dat we van het begin tot het eind goed hebben gespeeld. We komen eindelijk in vorm.”

Modric schiet met buitenkant voet de bal langs Marshall.

Volledig scherm © EPA

Andrew Robertson.

