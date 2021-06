LIVE | Depay maakt voor Oranje gelijk, Wijnaldum en De Jong van het veld

Angst voor corona houdt nóg zes spelers Schotland thuis voor duel met Oranje

15:14 Nog eens zes spelers van de nationale voetbalploeg van Schotland ontbreken vanavond woensdagavond in de oefeninterland tegen Oranje. Gisteren al werd bekend dat middenvelder John Fleck positief was getest op corona en in zelfisolatie moest.