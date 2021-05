LIVE | De Boer verklaart ‘lastige keuzes’ voor Oranje: ‘Promes geen tikkende tijdbom’

Duitse coronare­gels zorgen voor problemen rond EK voetbal

16:23 Duitse voetballers die in Engeland spelen dienen zich net zo goed aan de coronaregels te houden als andere burgers. Dat heeft de regering van het land laten weten, waardoor er in aanloop naar het Europees kampioenschap inmiddels grote onzekerheid is ontstaan bij het nationale elftal van bondscoach Joachim Löw.