Italië naar finale na zinderende clash met Spanje, Morata de schlemiel

Door Sjoerd Mossou



Als een tornado blies het kabaal over de tribunes Wembley, direct na de beslissing in de penaltyserie na de rake strafschop (4-2) van de koele kikker Jorginho na de misser van Álvaro Morata. Italië-Spanje was zo’n wedstrijd die nooit lang genoeg kon duren, dankzij al zijn intensiteit en al zijn zinderende spanning.



De penaltyserie vormde de climax van een meeslepend gevecht, tussen twee landenteams van een zeldzaam hoog niveau, gespeeld in een heerlijke entourage. Een tactisch en technisch fascinerend duel dat werkelijk geen seconde verveelde.



Italië-Spanje was in veel opzichten een waardige EK-finale geweest, met zijn botsing van speelstijlen en zijn prachtige spelers. Bij Spanje was toptalent Pedri weer een genot voor het oog, bij Italië schitterende ook nu weer het duo Leonardo Bonucci (34)/Giorgio Chiellini (36), wapenbroeders in het hart van de verdediging, knokkend tot de laatste seconde.