Hongarije houdt dapper stand tegen verbijsterde Fransen

Frankrijk had in Boedapest gerekend op meer, maar bondscoach Didier Deschamps kon ook best leven met een punt. ,,Ik ben niet gelukkig met het resultaat, maar desondanks wel tevreden”, zei Deschamps. ,,We hebben niet verloren en een punt gepakt. Opgeteld bij de drie punten die we al hadden, staan we er goed voor met het oog op de laatste groepswedstrijd.”



Frankrijk was het EK begonnen met een zege op Duitsland in München (0-1). ,,We hadden in de eerste helft veel kansen. Maar toch gingen we de rust in met een achterstand, terwijl Hongarije slechts één kans kreeg. Het gaf de Hongaren duidelijk kracht dat ze voor eigen publiek speelden, met zoveel steun vanaf de tribunes”, zei Deschamps over de ruim 50.000 fans van het gastland in de Puskás Aréna. ,,De Hongaren speelden de wedstrijd van hun leven, dat deden ze goed.”



,,Een punt is niet waarop we gehoopt hadden, maar gezien de situatie ben ik best tevreden. We moeten het accepteren.” Frankrijk sluit de groepsfase woensdag in Boedapest af tegen Portugal, de regerend kampioen van Europa.