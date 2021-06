Eigenzinnige antiheld Weghorst is ongekend populair, maar waarom eigenlijk?

EK Podcast | ‘Je kunt eigenlijk niet meer puzzelen nu’

3 juni In de nieuwe EK Podcast blikken Oranje-watcher Mikos Gouka en presentator Etienne Verhoeff terug op het gelijkspel (2-2) van het Nederlands elftal in de oefeninterland met Schotland. Wat heeft bondscoach Frank de Boer nu eigenlijk geleerd over zijn 5-3-2-systeem? De vraag is of de korte voorbereiding richting het EK voetbal wel genoeg is.