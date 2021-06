Duitsland sloopt Portugal in weergaloos EK-duel in München, glansrol voor Robin Gosens

De overwinning op Portugal kwam Duitsland vanavond volledig toe. Het elftal, dat in eigen land zwaar onder vuur lag, speelde vanaf de eerste minuut vol energie naar voren en koppelde die instelling aan uitstekend voetbal. Wat nou crisis? Het was genieten geblazen.



Met een furieuze start gaf het elftal al meteen vanaf de aftrap het signaal af waar het land naar snakte. Robin Gosens zag een prachtige goal afgekeurd worden vanwege buitenspel en Kai Havertz zette doelman Rui Patricio onder druk. Portugal was ondertussen weer eens zichzelf. Afwachtend, veel spelers achter de bal en speculerend op de omschakeling met de individualisten voorin.



Een kwartier lang was het eenrichtingsverkeer, maar wat was de stand in de zestiende minuut? Juist ja: 0-1 dus. Na een hoekschop van Duitsland pikte Benardo Silva de bal op. Zijn pass op Diogo Jota leek wel computergestuurd, zo zuiver en strak. De aanvaller van Liverpool nam de bal perfect mee en bediende de meegelopen Cristiano Ronaldo op maat. Het was een genadeloze counter, die tot in de perfectie werd uitgevoerd.