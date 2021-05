Dit is de volledige Oranje-selectie voor het EK

Oekraïne is voor het Nederlands elftal op zondag 13 juni (21.00 uur) de eerste tegenstander. Daarna volgt op donderdag 17 juni (21.00 uur) een duel met Oostenrijk. De groepsfase wordt vervolgens op maandag 21 juni (18.00 uur) afgesloten tegen Noord-Macedonië. Alle duels van Oranje worden in de Johan Cruijff Arena gespeeld.

De internationals verzamelen zich op vrijdag 28 mei om een dag later op trainingskamp naar Portugal te gaan. Oranje speelt nog twee vriendschappelijke interlands. Zo oefent de ploeg van De Boer op woensdag 2 juni (20.45 uur) in Portugal tegen Schotland en volgt vier dagen later in Enschede een duel met Georgië voor 7500 fans.



Het EK voetbal begint op vrijdag 11 juni met de openingswedstrijd in Rome tussen Turkije en Italië en eindigt op zondag 11 juli met de finale in Londen.