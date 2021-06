Deense ploegarts verleende Eriksen eerste hulp: ‘Plots viel zijn hartslag weg’

,,Toen we bij Christian toekwamen, was het duidelijk dat hij buiten bewustzijn was”, doet Martin Boesen, de ploegarts van Denemarken, zijn verhaal. ,,Hij lag op zijn zij en ademde. Aanvankelijk kon ik een hartslag voelen. Maar die viel plots weg en we startten meteen met reanimeren. Het medische team hielp snel. Wij deden wat we moesten doen en we zijn er in geslaagd Christian terug te brengen. Hij sprak nog tegen me voor hij naar het ziekenhuis werd gevoerd.”