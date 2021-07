De gehate held Morata en de missende Mbappé: de afgelopen voetbalmaandag was er een om nooit te vergeten

De voorzet van Dani Olmo valt net over de Kroatische kruin van Josip Brekalo. Aanname rechts, strakke uithaal met links: 3-4. Spanje door naar de kwartfinale. In de knal zit alles: frustratie, woede, verdriet en een flinke dosis opluchting. ‘Deze goal was voor mijn vrouw en kinderen’, stamelt een geëmotioneerde Álvaro Morata. ‘Je moet eerst lijden om zulke momenten te kunnen beleven’, voegt hij er nog aan toe. Prachtige woorden van een groot sportman. Een vechter.