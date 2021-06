De Boer spreekt niet van mislukt experiment en ziet 5-3-2 nog altijd zitten

Bondscoach Frank de Boer wilde na de oefeninterland van Oranje tegen Schotland (2-2) niets weten van een mislukt experiment. ,,We hebben dit systeem pas één keer echt heel goed getraind met elkaar. Je kan dan niet zomaar verwachten dat je de sterren van de hemel speelt”, zei De Boer bij de NOS. ,,Maar dat het beter kan, dat lijkt me wel duidelijk.”

Het Nederlands elftal speelde in Portugal tegen de Schotten in een 5-3-2-systeem, met opkomende vleugelverdedigers. De ploeg van De Boer kwam in het Estádio Algarve twee keer op achterstand, Memphis Depay tekende twee keer voor de gelijkmaker.

,,Ik ben ervan overtuigd dat we hier heel goed mee kunnen gaan spelen”, zei De Boer over het experiment met vijf verdedigers en twee aanvallers. ,,Als je kijkt naar de kwaliteiten van de spelers, is dit denk ik een uitstekend systeem. Maar hoe we eindigden, met 4-3-3, kan ook heel goed. Of ik me zorgen maak? Nee hoor, helemaal niet.”

Volledig scherm Frank de Boer met Jurriën Timber. © ANP

De Boer ziet wel volop ruimte voor verbetering. Hij wil het ‘alternatieve’ systeem, naast het vertrouwde 4-3-3, dan ook zeker niet zomaar aan de kant schuiven. ,,We mogen ook niet verwachten dat het nu helemaal perfect zou lopen. Ik weet zeker dat als we beelden gaan bekijken, we bepaalde dingen kunnen verbeteren.”



De bondscoach wilde niet zeggen of Oranje zondag in Enschede tegen Georgië, een week voor de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne, terugvalt op het 4-3-3-systeem. ,,Dat gaan we zien. Maar het kan zomaar.”

