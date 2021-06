De Boer houdt vast aan 5-3-2 formatie: ‘Dat hebben we nodig’

Door Maarten Wijffels

De trainingsstage in Lagos gebruikte Frank de Boer de afgelopen twee dagen voor overleg met zijn belangrijkste spelers. Hij wilde proeven hoe hun gevoel was na de oefenwedstrijd tegen Schotland. ‘Vruchtbaar’ noemt de bondscoach die gesprekken en de trainingen daaromheen. ,,Tegen Schotland kregen we de druk er niet genoeg op. We moeten te veel lopen. Als je in duels komt en die wint, krijg je succesbeleving. Dat hadden we te weinig. Maar we gaan tegen Georgië in 5-3-2 door, het is een mooi leerproces en ik ben ervan overtuigd dat we het nodig hebben. Of we ‘dus’ ook 5-3-2 gaan spelen bij de EK-start tegen Oekraïne? Dat is heel goed mogelijk. Die kans is groot ja.’’