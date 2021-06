De Boer geeft duidelijkheid: De Ligt haalt Oekraïne niet, Stekelenburg keeper in ‘3-5-2 systeem’

Door Maarten Wijffels



Oranje start in de Johan Cruijff Arena morgenavond dus in een 3-5-2 opstelling. ,,Ja, noem het zoals je het wilt, maar zelf spreek ik het liefst van 3-5-2’’, zegt de bondscoach. ,,5-3-2 vind ik negatief klinken. Dan komt het al over alsof je alleen maar achteruit loopt. Terwijl we juist aan het voetballen willen komen. Zeg je 3-5-2, dan speel je met drie verdedigers. En eigenlijk moet ik zelfs zeggen 1-3-5-2.’’ Met een glimlach: ,,Want Patrick Lodewijks, onze keeperstrainer, klaagt ook altijd dat de keeper in de opsomming vergeten wordt.’’

Die doelman is dit EK Maarten Stekelenburg. De 38-jarige keeper van Ajax krijgt de voorkeur boven Tim Krul. ,,Het is uiteindelijk een gevoel’’, zegt De Boer. ,,Want ze liggen dicht bij elkaar. Ik heb heel veel respect voor Tim, die ook gewoon een prima indruk maakt.’’

De rest van de opstelling gaf de bondscoach publiekelijk nog niet prijs. Maar het elftal dat tegen Oekraïne start zal normaal gesproken nauwelijk afwijken van het team dat startte in de laatste oefenpot tegen Georgië. Dat betekent dat Wout Weghorst en Jurriën Timber hun EK-debuut gaan maken. Weghorst als spits naast Memphis Depay. De 19-jarige Timber als vervanger van Matthijs de Ligt, die net niet op tijd hersteld is van zijn liesblessure. De Boer: ,,Als het echt heel spannend was geweest in de eindfase van een toernooi had Matthijs wel kunnen spelen. Maar gezien de aard van zijn blessure nemen we nu geen risico’s. We gaan er vanuit dat hij wel volledig beschikbaar is voor de tweede wedstrijd.’’

De Boer sprak in de voorbereiding met de spelers over hun gevoel en voorkeur voor de manier van spelen. ,,En de groep is 3-5-2 of 5-3-2 goed ontvangen’,, stelt aanvoerder Georginio Wijnaldum. ,,Voor sommige spelers was het nieuw en dat kon je ook zien in het veld bij de oefenwedstrijden. Maar daar moet je niet door van slag raken. We zijn echt positief over het systeem en we zien dat we snel vorderingen maken in de uitvoering. Juist in oefenwedstrijden ku nej onder druk van een tegenstander zien wat je goed en fout doet. Vervolgens kun je daarop trainen. Ik moet zeggen: de laatste training vandaag was heel positief.’’

De Boer houdt overigens de mogelijkheid open om snel terug te kunnen schakelen naar 4-3-3, ook tijdens een wedstrijd. ,,Eén van de wingbacks vervangen door een flankaanvaller en het staat al gelijk anders. Ik mag ook elke wedstrijd vijf keer wisselen, dus daar hebben we de groep op voorbereid.’’ Bij de laatste training kwam er nog een ludiek pleidooi voor Oranje in 4-3-3 en dat kwam letterlijk uit de lucht vallen. Want tijdens de sessie vloog er een vliegtuigje over de hoofden van de spelers met een spandoekje met de tekst: Frank, gewoon 4-3-3! ,,Dat is iets wat je niet verwacht,’’ reageert Wijnaldum. ,,We moeten dat niet te groot maken, iets of iemand met een mening.’’ De Boer, ontspannen: ,,Het blijft gewoon 3-5-2 hoor. In deze opstelling krijgen we onze beste mensen op de goede plekken.’’

