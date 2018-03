Begraafplaatsen Etten-Leur zijn in mei gedenkpark

Achterhalen

In het vooruitzicht van alle veranderingen hebben de gemeente en heemkundekring Jan Uten Houte de afgelopen twee jaar veel energie gestopt in het achterhalen van nabestaanden of contactpersonen van mensen die aan de Stationsstraat zijn begraven. In 85 procent van de gevallen is dat gelukt. Achter de zoektocht die werd bemoeilijkt omdat er uit het verleden nergens iets is terug te vinden, is nu een punt gezet. Alleen op basis van nieuwe aanwijzingen worden er nog poging ondernomen, maar wethouder Jan van Hal rekent er niet op dat er van dat restant nog verwanten opduiken. ,,Wij hebben al zoveel geprobeerd. De kans is echt minimaal.''