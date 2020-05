Zwembad De Banakker hoopt volgende week open te gaan, maar onduidelijkheid is er nog steeds

‘Volle bak is bij ons 250 zwemmers’

Aarts zit vooral met de vraag wat het beleid voor de kleedkamers gaat zijn. ,,Hoe veel mensen mogen daar tegelijkertijd binnen? Is het afhankelijk van de capaciteit? En dat is natuurlijk maatwerk. De Banakker is een relatief klein bad. Als wij ‘volle bak’ draaien, zijn er zo’n 250 zwemmers binnen. De Stok in Roosendaal is ongeveer twee keer zo groot, met ruimere kleedkamers. Dus daar gelden straks weer andere maatstaven dan bij ons, vermoed ik.”

Nog veel onduidelijkheid

De Banakker is net als andere sportaccommodaties dicht sinds de uitbraak van corona. Door het karakter van zwembaden is de datum van heropening en de manier waarop, onduidelijk. Aarts: ,,Sinds er sprake is van versoepeling, is er alleen maar onzekerheid. Uiteraard hebben we ons voorbereid en alle scenario’s doorgenomen. De looproutes in het zwembad zijn uitgezet, maar hoe zit het met de benodigde breedte van de looppaden? En als straks de baantjeszwemmers het water in kunnen, moeten die zich ook aan regels houden. Zoals een inhaalverbod. En wat ik ook nog niet weet: werken we straks met reserveringen of kijken we wel wie er aan komt lopen? Dat moeten we nog beslissen.”