Zware tijden voor Nieuwe Nobelaer: ‘Het is heel rauw wat er gebeurt, maar we blijven er voor vechten’

‘Cultuur, het is allemaal leuk, maar bekostig zelf je eigen hobby.’ Ook die uitspraak komt van de fractievoorzitter van Leefbaar Etten-Leur en komt hard binnen in het cultuurcentrum aan de Anna van Berchemlaan. Maar Leefbaar heeft wél de gemeenteraad achter zich staan in haar opdracht aan de directie van Nieuwe Nobelaer om fors te bezuinigen.

Quote Noodgedwon­gen afscheid van hen te moeten nemen, ik vind dat verschrik­ke­lijk. Hilda Vliegenthart, Directeur/bestuurder Nieuwe Nobelaer

,,En dat doen we ook, zonder morren. Er ligt gewoon een raadsbesluit, uit 2014, dat voeren we uit”, zeggen Vliegenthart en haar adjunct-directeur Colinda Vergouwen.

Ze stemden in met een exclusief interview, de middag nadat de ongeveer 150 medewerkers en vrijwilligers te horen kregen dat vanwege corona en een bezuinigingsopdracht vanaf 2022, vervroegd een forse ingreep wordt gepleegd op de personeelsformatie. ,,Noodgedwongen afscheid van hen te moeten nemen, ik vind dat verschrikkelijk”, zegt Vliegenthart.

Quote Zuur voor al die mensen die tijdens lockdown meer dan hun stinkende best deden om Nieuwe Nobelaer door de corona te sleuren. Hilda Vliegenthart, Directeur/bestuurder Nieuwe Nobelaer

Er moeten dus mensen ontslagen worden: 10 fte. Een kwart van de medewerkers met een vast arbeidscontract. Beide directieleden zijn er verdrietig over. Ze vinden het vooral zo ‘zuur’ voor al die medewerkers, betaald en onbetaald, die tijdens de lockdown meer dan hun stinkende best deden om Nieuwe Nobelaer ‘door de corona te sleuren.’

Volledig scherm Archieffoto: Tijdens de lockdown bedacht de bibliotheek in Nieuwe Nobelaer een manier om mensen toch te helpen. Mensen konden zich inschrijven voor een verrassingspakketje met vier afgeschreven biebboeken. Honderden mensen meldden zich daarvoor. Directeur Hilda Vliegenthart geeft hier de boeken weg aan een van de afhalers. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Nieuwe Nobelaer was dit voorjaar het meest actieve cultuurcentrum in de regio, weet Vliegenthart zeker. Alles werd op alles gezet om de dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Want cultuur, zeggen beiden, is veel meer dan een ‘hobby’. ,,Cultuur zorgt voor verbinding, voor verdieping. Het draagt bij aan het welzijn van de mens.”

Quote Het was een jubeljaar, maar corona bracht een record om zeep. Colinda Vergouwen, Adjunct-directeur Nieuwe Nobelaer

Beiden zijn trots op die organisatie en dat stralen ze ook uit. Alle cijfers in de plus. ,,Dit jaar leek een jubelseizoen te worden, dat alle records zou breken", zegt Vergouwen. ,,Maar corona heeft dat record om zeep geholpen. Dan staat je zaal in een keer leeg.”

Waar veel culturele centra de deuren sloten, bleef de Nieuwe Nobelaer tijdens de lockdown actief. Onder meer met het uitdelen van 800 gratis boekenpakketten, livestreams en tuin- en balkonconcerten.

Commercie

Maar toch, corona raakt het cultuurcentrum hard. Commerciële evenementen, waar dus aan kan worden verdiend, gaan niet door. Theatervoorstellingen voor volwassenen worden mondjesmaat bezocht. Vorig weekend, zes uitverkochte kindervoorstellingen. ,,Maar voor de rest is het akelig stil in het gebouw.” Vergouwen: ,,En er wacht een onzeker jaar, want zien artiesten het straks überhaupt zitten om te komen?”

Volledig scherm Artist’s impression van de nieuwe Nieuwe Nobelaer aan de Parklaan.

Nu de bouw van het nieuwe centrum gestart is, anticipeert het bestuur op de nieuwe bedrijfsvoering. Met een fors hogere huur en een lagere subsidie, als randvoorwaarden bij het besluit tot nieuwbouw gesteld, is het begrotingstekort voor de nieuwbouw fors. Acht ton, mogelijk zelfs een miljoen.

Quote Ik snap best dat mensen het moeilijk vinden dat er midden in de coronacri­sis gebouwd wordt. Hilda Vliegenthart, Directeur/bestuurder Nieuwe Nobelaer

Vliegenthart: ,,Ik snap best dat mensen het moeilijk vinden dat er midden in de coronacrisis gebouwd wordt, maar dat is het resultaat van een proces dat 20 jaar loopt. En met dit gebouw is de toekomst van de cultuur in Etten-Leur voor de komende 40 jaar gegarandeerd.”

Een bibliotheek levert geen geld op, kunsteducatie ook niet, podiumkunsten slechts gedeeltelijk. In het huidige gebouw heeft Vliegenthart volop mogelijkheden voor commerciële verhuur. In de nieuwbouw is dat een stuk minder.

Volledig scherm Onder het genot van een bekertje ranja luisterden kinderen tijdens de kinderboekenweek in Nieuwe Nobelaer naar schrijfster Martine Letterie. © Pix4Profs/René Schotanus De zalen in de nieuwbouw zijn multifunctioneel ingericht en dagelijks meerdere malen in gebruik, waarbij de drie pijlers (theater, bieb en kunsteducatie) voorgaan op commercieel gebruik. Dat is zo afgesproken met de gemeente. Vliegenthart: ,,Maar als er daarnaast mogelijkheden zijn voor commerciële activiteiten dan zullen we die zeker benutten.”

Quote Buiten is het koud. Maar er is licht aan het eind van ook déze tunnel. Hilda Vliegenthart, Directeur/bestuurder Nieuwe Nobelaer

Nee, somber zijn ze niet over de toekomst, al is die onzeker. Vliegenthart: ,,Het is heel rauw wat er gebeurt.” Vergouwen: ,,Niet alleen hier. Daarom zijn we al die maanden ook zo actief gebleven. Laten zien dat je er bent. We blijven er voor vechten.” ,,Buiten is het koud", zegt Vliegenthart, verwijzend naar de mensen die ze moet laten vertrekken in een tijd dat de banen zeker in haar sector niet voor het oprapen liggen. ,,Maar er is licht, ook aan het eind van déze tunnel.”

Nieuwe Nobelaer in cijfers - In Nieuwe Nobelaer huizen theater, kunsteducatie en bibliotheek samen onder een dak en één bestuur.

- Nieuwe Nobelaer schrijft de laatste jaren zwarte cijfers. Het aantal leerlingen kunsteducatie (theater, dans, beeldende kunst), in 2015 volgens de directie nog ‘dramatisch laag’, verdubbelde tot 1200 nu. Het aantal bezoekers van de reguliere theatervoorstellingen steeg zelfs van 8.000 naar bijna 30.000.

- Nieuwe Nobelaer heeft een personeelsformatie van 36 fte, verdeeld over 70 mensen. Veel medewerkers werken dus in deeltijd. Daarnaast heeft het cultuurcentrum de beschikking over zzp’ers en vrijwilligers. In totaal zetten ongeveer 150 mensen zich in voor culturele vorming in Etten-Leur.

- Nieuwe Nobelaer is nu nog gehuisvest aan de Anna van Berchemlaan. Begin 2022 opent de nieuwbouw aan de Parklaan. Dat gebouw is moderner, maar ook veel compacter. Het aantal vierkante meters daalt van 9.000 naar 5.000 en het aantal zalen gaat terug van 31 naar 16.

- Nieuwe Nobelaer krijgt 3.3 miljoen euro subsidie. Dat bedrag gaat vanaf de start in de nieuwbouw omlaag, met drie ton zeker - conform raadsbesluit uit 2014 - maar mogelijk dat er zelfs een half miljoen van het budget afgaat. De huursom die aan de gemeente moet worden betaald stijgt ook met een half miljoen, naar 630.000 euro jaarlijks.