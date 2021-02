Zware tijd voor beveiligingsbranche: werk verschuift van het café naar de deur van de supermarkt

Beveiligers zijn niet te missen. Gekleed in een net pak, stropdas gestrikt en het V'tje opgespeld. Normaal zien we ze bij evenementen, voor de deur van het café en bij NAC. Maar dat werk zat er afgelopen jaar niet in. De vraag is of dat dit jaar nog wel gaat lukken.