Zwaargewonde uit auto geknipt na aanrijding op Zevenbergseweg, traumahelikopter geland

Na 135 cafébezoeken je gewicht in bier uitgekeerd in Etten-Leur

26 november ETTEN-LEUR - Brabant kent volgens het boek '135 originele cafés in Nederland' de meeste originele kroegen. Met zesendertig stuks staat onze bourgondische provincie aan kop. Het Etten-Leurse Biercafé De Pastoor aan de Lange Brugstraat is, na eerdere vermeldingen in Vlaamse edities, nu in de eerste Nederlandse versie opgenomen.