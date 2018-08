Zwaar getroffen gezin had geen toestemming om in schuur Etten-Leur te wonen of slapen

ETTEN-LEUR - Het gezin uit Etten-Leur, waarvan de moeder het afgelopen weekend door brand om het leven kwam, had geen toestemming om in die schuur te wonen of er zelfs maar te slapen.

Dat meldt een woordvoerster van de gemeente. Bij de brand in de schuur aan de Nieuwe Kerkstraat kwam de 32-jarige Linda om het leven. Haar man Hendrik (30) raakte zwaargewond en hun zoontje Djeno (2) liep lichte verwondingen op. Een buurman kon door kordaat handelen die laatste twee uit het brandende gebouwtje redden.

Toezegging

Op basis van gesprekken met direct omwonenden en familieleden van de omgekomen vrouw sluit de woordvoerster niet uit dat 'een vertegenwoordiger van de gemeente ten tijde van de bouw vermoedelijk een mondelinge toezegging heeft gedaan', op grond waarvan de bewoners veronderstelden dat de schuur als woon- of slaapruimte mocht worden gebruikt. "Maar dan hebben we het over een jaar of vijftig geleden," bevestigt zij.

Quote Een schuur is een bijgebouw en geen verblijfs­ruim­te Carolien van Peer

Het is niet toegestaan om in een schuur te slapen. Een schuur is een bijgebouw ten dienste van de woning (bijvoorbeeld voor opslag van huishoudelijke artikelen) en geen verblijfsruimte. Het bestemmingsplan staat het ook niet toe", zegt de woordvoerster.

Geen vergunning

De gemeente was er volgens de woordvoerster niet van op de hoogte dat er mensen in de schuur woonden of sliepen. Daar was ook geen vergunning voor afgegeven. "Maar we hebben inmiddels wel begrepen dat die schuur al vele jaren gebruikt wordt als ruimte om te slapen."

In de Woningwet 2015 en het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gesteld aan woonruimte. Deze regels zijn ingesteld om te zorgen dat mensen in een gezonde en veilige omgeving wonen. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld voldoende daglicht, ventilatie, maar ook constructieve- en brandveiligheid.

Wettelijke eisen

Als iemand een woning wil bouwen, of een berging wil verbouwen naar woonruimte moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Vooraf moet met tekeningen worden aangegeven hoe een gebouw wordt ingericht en op welke manier aan de wettelijke eisen wordt voldaan. De gemeente toetst deze aanvraag aan bestemmingsplan en bouwvoorschriften. Bij een akkoord wordt een omgevingsvergunning verleend.

Quote Als legalise­ren niet mogelijk is, zullen we tegen de bewoning optreden Carolien van Peer