‘Zoveel bewoners op één locatie besmet, dat hebben we binnen Avoord nog niet meegemaakt’

ETTEN-LEUR/ZUNDERT - Zorginstelling Avoord maakte zich in december zorgen dat bewoners besmet konden raken met corona, als zij de feestdagen bij familie thuis zouden vieren. 21 mensen werden om die reden preventief getest na familiebezoek: geen van hen had een positieve uitslag. Toch overheerst verslagenheid bij Avoord, omdat het virus de afgelopen weken tóch weer slachtoffers eiste in twee verpleeghuizen in Etten-Leur en Zundert.

Bij Het Anbarg in Etten-Leur werden de afgelopen twee weken vier besmettingen geconstateerd en is in die periode één bewoner aan het coronavirus overleden. Maar het virus sloeg vooral hard toe in Zundert, op twee gekoppelde woongroepen voor mensen met dementie bij De Willaert. Daar raakten 13 bewoners besmet. Vijf van hen overleden. Ook enkele medewerkers zijn daar positief getest.

Verdriet

,,Het onderstreept opnieuw hoe weinig ruimte dit virus nodig heeft”, zegt woordvoerder Dennis Roos. ,,Als het eenmaal binnen is kan het zich erg snel verder verspreiden. Zeker in woongroepen voor bewoners met dementie, waar mensen vaak allemaal bij elkaar over de vloer komen. De situatie zoals we die nu zien in Zundert, zo heftig, dat hebben we bij Avoord niet eerder meegemaakt. Het is heel verdrietig voor de bewoners en hun families. En erg zwaar voor onze medewerkers.”

Blijf voorzichtig

Roos wil nog eens onderstrepen hoe belangrijk het is dat bezoekers zich aan de bekende maatregelen blijven houden. ,,We weten dat dit al heel lang duurt, dat mensen het beu zijn. Maar we kunnen het ons niet veroorloven om minder oplettend te zijn. Zeker niet in verpleeghuizen, waar de meest kwetsbare mensen wonen. En juist niet in deze periode, met de berichten over een nieuwe virusvariant die besmettelijker lijkt.”

,,We vragen mensen die onze locaties bezoeken voorzichtig te blijven. We hebben meer dan eens gezien dat je anderen al met het virus kunt besmetten als je zelf nog geen klachten hebt. Houd dus echt anderhalve meter afstand, was je handen grondig voor en tijdens een bezoek. Ook als je niet het gevoel hebt dat je een risico vormt, kun je dat wel zijn. Houd je mondkapje op, ook als dat soms onhandig is met praten. En als je klachten hebt, zoek dan écht geen andere mensen op.”

Lichtpuntje

Juist omdat Avoord in 2020 een aantal keren zag hoe het virus ongemerkt binnensloop, maakte de organisatie zich zorgen over de mogelijke consequenties van kerstvieringen bij familie thuis. Het is een lichtpuntje dat niemand die familie buiten Avoord vierde het virus daar lijkt te hebben opgepikt. ,,We hebben 21 mensen tweemaal getest na zulk familiebezoek: 19 van hen vierden Kerstmis bij familie thuis, twee oud en nieuw. Niet één van die tests bleek positief.”